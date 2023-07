Gärtnerumzug lockt hunderte Menschen in Donauwörther Innenstadt

Der traditionell zum Reichsstraßenfest stattfindende Gärtnerumzug ist gut besucht. Den Kleingärtnern bleibt zwischen Umzug und Markt kaum Zeit zu verschnaufen.

Gerade so haben sie noch durch das Spalier der unzähligen Menschen am Straßenrand gepasst: die Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine aus Donauwörth. Richtig fesch hatten sie sich am Samstag herausgeputzt, um zu präsentieren, was sie in diesem Sommer bisher in ihren Gärten mit „grünem Daumen“ herangezüchtet hatten. Die einen im Dirndl, die anderen ganz gartengerecht in Grün, die Dritten in der zünftigen Lederhose - es war für alle ein Fest der Freude.

Völlig mit Gemüse und Blumen überladene Wägen, trotzdem weit und breit keine Polizei - und das in der Donauwörther Reichsstraße. Die Kleingärtner dürfen das alle zwei Jahre bei ihrem Umzug. Diesmal aber war es noch etwas anders: Denn es sind nicht zwei, sondern wegen der Pandemie-Beschränkungen vier Jahre seit dem letzten Gärtnerumzug vergangen. Die Freude von Teilnehmenden und Zuschauern war darum gleichermaßen groß.

57 Bilder Hunderte bestaunen Gärtnerumzug auf Reichsstraßenfest Foto: Helmut Bissinger

Gärtnerumzug Donauwörth: Kleingärtner hatten kaum Zeit zu verschnaufen

Männer hatten große Körbe voll mit Blumensträußen auf den Rücken geschnallt, kleine Kinder in Dirndl und Lederhosen zogen liebevoll geschmückte Bollerwagen und Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins marschierten in historischen Gewändern vorbei. Mit dabei waren die Kleingärtner von Ramberg, Zirgesheim, Neudegger Siedlung, Parkstadt, Auchsesheim, Nordheim, Berg, Wörnitzstein und des Stadtverbands Donauwörth.

Angeführt von der Donauwörther Stadtkapelle zogen die Kleingärtner vom Festplatz durch das Ried und die Reichsstraße hinauf, wo sie schon von hunderten Menschen erwartet wurden. Kaum, dass sie nach dem Zug die Stände bezogen hatten, wechselten Rettiche, Tomaten, Kopfsalat, Blumen, Bauernbrot und Kräuter die Besitzer. Den Kleingärtnern blieb kaum Zeit zum Verschnaufen.

Gäste auf dem Markt: "Diese Vielfalt, da geht mir das Herz auf"

Die Passanten hatten Mühe, alles in den Blick zu bekommen. „Diese Vielfalt, da geht mir das Herz auf“, meinte eine Morgenbummlerin, ausgerüstet mit einem Weiden-Einkaufskorb, während sie durchaus kritisch Gurken und Zucchini musterte. Am nächsten Stand wurden lauthals Kartoffeln feilgeboten. Schnell waren die Kisten leer, Bohnen und Marmelade ausverkauft.

Andere waren gekommen, um "einfach nur dabei zu sein, ein Bier zu trinken und einen Obatzten zu genießen“. Bei den Reichsstraßenwirten war Gelegenheit, sich niederzulassen und gleich länger zu bleiben. Denn nach dem Gärtnermarkt ging es übergangslos weiter mit dem Reichsstraßenfest-Finalprogramm.