Geballte Schönheit trifft in Donauwörth auf farbenprächtige Vielfalt 

Eine Ausstellung im Zeughaus zur Kunst- und Lichternacht zeigt bemerkenswerte Arbeiten von Klaus Deckenbach und Katya Zarinskaya.

Unter den Titeln „Geballte Schönheit“ und „Schönheiten an der Donau“ findet eine dreitägige Kunstausstellung von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. November, im Donauwörther Zeughaus statt. Zu sehen ist eine vielfältige Auswahl unterschiedlicher Kunstwerke. Klaus Deckenbach und Katya Zarinskaya präsentieren ihre außergewöhnlichen Arbeiten auf ihre jeweils ganz eigene Art.

Hinter „Geballter Schönheit“ verbirgt sich eine Liebeserklärung des Künstlers Deckenbach ans Handwerk. Er ist gelernter Schreiner und war als reisender Handwerker fünf Jahre auf der Walz. Zu seinen Exponaten zählen Stühle, Schreibtische, Massivholzmöbel, Skulpturen und mehr. Die Massivholzmöbel verfügen über wunderschöne Details wie unter anderem Gratfederverbindungen oder Schwalbenschwanzzinken.

Diese "3fach Kommode" ist eines der Exponate von Klaus Deckenbach. Foto: Klaus Deckenbach

Klaus Deckenbacher erzählt von seiner "durchgeknallten Reise".

Am Freitag, 3. November, 20 Uhr, berichtet der Kunsthandwerker und Buchautor Klaus Deckenbach von seiner „durchgeknallten“ Reise, die er mit dem Leben, dem Glauben und der Liebe in Verbindung bringt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Mit einem anderen Genre wartet die Malerin Katya Zarinskaya auf. Sie möchte mit Ihrer Bilderausstellung „Schönheiten an der Donau“ ihren eigenen, farbenfrohen Stil in Szene setzen. Eigens für diese Ausstellung hat sie wunderschöne Bezüge zur Donau geschaffen. Die Künstlerin ist in Moskau geboren und aufgewachsen. Mit ihren Ausstellungen in Amerika, Frankreich, Russland und in der Schweiz ist die Wahl-Wertingerin viel auf Reisen und nimmt von jedem Besuch viele unvergessliche Eindrücke mit, die sie in Farbe und ihrem ganz eignen Charme und Flair auf die Leinwand bringt.

Info: Öffnungszeiten der Ausstellung: Freitag 17 bis 20 Uhr (um 20 Uhr Deckenbachs Vortrag), Samstag 16 bis 24 Uhr zur Kunst- und Lichternacht und Sonntag 14 bis 17 Uhr. (AZ)

