Gebolze und Feiern bis nach Mitternacht? Ärger um den Mehrgenerationen-Sportpark

Ist es am Mehrgenerationen-Park in der Donauwörther Parkstadt zu laut? Manche Anwohner beschweren sich, andere sehen die Situation entspannt.

Plus Ballknallen und Gekreische: Bewohner der Donauwörther Parkstadt fühlen sich von Jugendlichen gestört. Andere sehen die Situation entspannt. So reagiert die Stadt.

Nach Ärger sieht es hier am Dienstagmittag nicht aus. Ein paar Kleinkinder toben sich an Klettergerüst und Rutsche aus, die Mütter begleiten sie dorthin oder sitzen auf den Bänken im Mehrgenerationen-Sportpark in der Donauwörther Parkstadt. Auf dem kleinen blauen Fußballfeld mit der Rundum-Bande kicken fünf Buben. Lärm? Die Rufe der Kinder sind kaum lauter als das Zwitschern der Vögel. Dennoch gibt es Ärger. Anwohner fühlen sich vor allem nachmittags und nachts an Wochenenden und Feiertagen massiv in ihrer Ruhe gestört.

Zu drei Seiten hin sind es vom Ende des Parks jeweils nur einige Meter bis zu den nächsten Wohnhäusern. Schon kurz nach der Einweihung des 1,7 Millionen-Euro-Projekts, das mit 1,2 Millionen Euro aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" gefördert wurde, gab es Kritik von Anwohnern. Lautes Gegröle, Gekreische, Ballknallen und aufgedrehte Musik seien bis tief in die Nacht zu hören. Die Stadt musste nachträglich ein Baugenehmigungsverfahren mit Lärmschutzgutachten umsetzen. Für Zündstoff sorgt das Thema in der Parkstadt weiterhin. Denn verbessert habe sich die Situation nicht, sagen manche Anwohner, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen.

