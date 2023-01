Gedenken in Donauwörth an Papst Benedikt

Im Donauwörther Liebfrauenmünster wird am Dienstag des verstorbenen Papstes gedacht.

Der katholische Dekan Robert Neuner lädt am Dienstag, 3. Januar, um 18.30 Uhr im Liebfrauenmünster in Donauwörth zu einer Messfeier in dankbarem Gedenken an den emeritierten Papst Benedikt XVI. ein, der an Silvester gestorben ist. Den Gottesdienst gestaltet Maria Steffek an der Orgel. Neuner teilt dazu mit: "In gemeinsam angestimmten Liedern wollen wir bei dieser Eucharistiefeier von unserer großen Hoffnung singen, die uns Christen erfüllt und die uns die Gewissheit schenkt: Wer glaubt, ist nicht allein." Unter diesem Leitwort besuchte Papst Benedikt im September 2006 seine bayerische Heimat. (AZ)