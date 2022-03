Donauwörth

06:00 Uhr

Ärger um gefällte Rotbuche in Donauwörth: Das sagt der Eigentümer

In Donauwörth ist diese wohl 150 Jahre alte Buche gefällt worden. Der Eigentümer gibt an, sie sei von einem Pilz befallen gewesen. Anwohner hatten auf die Fällaktion geschockt reagiert.

Plus Eine markante Rotbuche in Donauwörth wurde gefällt. Das sorgte für einige Aufregung. Jetzt erklärt der Eigentümer, warum er so gehandelt hat.

Von Barbara Wild

Die Fällung einer riesigen Rotbuche im Donauwörther Stadtgebiet beschäftigt viele Anwohner und Donauwörther. Viele können nicht nachvollziehen, warum der Eigentümer des Baumes nahe dem Gymnasium diesen drastischen Schritt wählte. Die Rotbuche ist wohl 150 Jahre alt und hatte einen Umfang von über drei Metern. Gegenüber unserer Redaktion erklärt Paul Bauch nun die Gründe, warum er den markanten Baum hat fällen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen