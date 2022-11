Gehupt und auf sie zugerast: Autofahrer bedrängt Fußgängerin

Voll bepackt mit Einkaufstaschen will eine 62-Jährige in Donauwörth die Straße überqueren, als ein Autofahrer sie bedrängt.

Mit zwei vollen Einkaufstaschen will eine 62-jährige Donauwörtherin am Mittwochnachmittag die Straße vom Atrium zur Donau-Meile überqueren. Laut Polizei verwechselte sie eine Markierung an dieser Stelle mit einem Fußgängerüberweg. Ein aus Richtung Innenstadt kommender Autofahrer hupt mehrfach und reduziert seine Geschwindigkeit nicht. Erst im letzten Moment weicht er aus. Die Frau bleibt unverletzt. Zeugen und Zeuginnen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)