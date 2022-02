Geisterfahrer auf B2 bei Donauwörth: Wer hat ihn gesehen?

Wieder einmal sorgt ein Falschfahrer auf der Bundesstraße nahe Donauwörth für Aufregung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Geisterfahrer oder eine Geisterfahrerin hat am Dienstagmorgen auf der B2 bei Donauwörth wohl mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die Polizei in Atem gehalten. Dies passierte um 5.38 Uhr. Kurz hintereinander gingen in der Einsatzzentrale zwei Meldungen ein, dass ein Fahrzeug in falscher Richtung unterwegs sei.

Einer der Mitteiler war auf der Bundesstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der 100-km/h-Begrenzung kurz nach der Ausfahrt Donauwörth-Süd kam dem Mann der oder die Unbekannte mit dem Wagen entgegen. Zu einer Gefährdung kam es nicht, so die Polizei. Der Zeuge konnte keine Angaben über Fahrzeug oder Kennzeichen machen. Kurz darauf ging eine weitere Meldung von einem anderen Verkehrsteilnehmer ein. Der hatte den Geisterfahrer auf Höhe Parkstadt gesehen.

Polizei Donauwörth fahndet nach dem Verkehrssünder

Sofort fahndeten mehrere Streifen der Inspektion Donauwörth nach dem Verkehrssünder. Der war jedoch verschwunden Die B2 hatte er anscheinend verlassen. Es gingen keine weiteren Notrufe bei der Polizei. "Man muss froh sein, dass nichts passiert ist", bilanziert Karlheinz Klose, stellvertretender Leiter der Donauwörther Dienststelle.

Es sei immer wieder ein Rätsel, wie jemandem auf den autobahnähnlich ausgebauten Abschnitten der B2 und der B25 so etwas passieren könne. In den vergangenen Jahren seien die kritischen Ein- und Ausfahrten immer wieder durch Schilder und sogar bauliche Maßnahmen vermeintlich sicherer gemacht worden - und trotzdem verirrten sich wiederholt Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung auf die Bundesstraßen.

Im vorigen Jahr passierten im Raum Donauwörth zwei schwerer Geisterfahrer-Unfälle

Als neuralgische Stelle gilt dabei die B2-Abfahrt von Nordheim her in die Parkstadt. In der Kurve der Sternschanzenstraße gelangten fast schon regelmäßig Fahrerinnen und Fahrer auf die Bundesstraße. Zuletzt wurde dort die Fahrbahn verengt. Trotz aller Maßnahmen passierten im vorigen Jahr gleich zwei schwere Geisterfahrer-Unfälle im Raum Donauwörth. Eine junge Autofahrerin wendete auf der B2 am Schellenberg auf einem Parkplatz und verursachte einen Frontalzusammenstoß. Ein Rentner war mit seinem Pkw auf der B25 in Richtung Harburg auf der falschen Seite der Straße unterwegs und stieß ebenfalls mit einem Wagen zusammen. Bei beiden Unglücken gab es Verletzte.

Wo der oder die Unbekannte am Dienstagmorgen auf die B2 einfuhr, ist unklar. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.