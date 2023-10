Donauwörth

15:16 Uhr

Geisterfahrer in Einbahnstraße löst Unfall aus

In einer Einbahnstraße hat ein Autofahrer in Donauwörth einen Unfall ausgelöst.

Artikel anhören Shape

In der Dietrichstraße in Donauwörth ist ein Autofahrer in falscher Richtung unterwegs. Dadurch verunglückt ein 28-Jähriger mit seinem Pkw.

Ein Geisterfahrer in einer Einbahnstraße nahe dem Bahnhof in Donauwörth hat einen Unfall ausgelöst, sich aber aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei passierte dies am Sonntag um 15.25 Uhr. Ein Augsburger, 28, war mit seinem Auto in der Dietrichstraße in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 15 kam dem Mann auf der schmalen Straße ein Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 28-Jährige nach rechts auf den Gehweg aus. Der Wagen prallte gegen den Bordstein. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Verursacher, der nach ersten Erkenntnissen der Beamten einen Pkw der Kompaktklasse steuerte, hielt nicht an. Die Inspektion Donauwörth ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Themen folgen