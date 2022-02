Donauwörth

vor 48 Min.

Geisterfahrer meldet sich bei der Polizei

Ein solches Schild hat eine Autofahrer in Donauwörth missachtet - und ist auf der B2 zum Geisterfahrer geworden.

Der Mann, der am Dienstag in falscher Richtung auf der Bundesstraße 2 bei Donauwörth unterwegs war, hat sich nun bei der Polizei gemeldet. Was ihn nun erwartet.

Wohl aufgrund der Berichterstattung in der Presse hat sich der Falschfahrer auf der Bundesstraße 2 vom Dienstagvormittag jetzt bei der Polizeiinspektion Donauwörth gemeldet. Es handelt sich um einen 61-jährigen Mann aus einer Gemeinde im nördlichen Landkreis Donau-Ries, der nach seiner Nachtschicht nach Hause fuhr und den verhängnisvollen Fehler beging. Eine Anzeige durch die Polizei ist jetzt die Folge. (AZ)

