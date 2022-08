Donauwörth

Geld aus Opferstock in der Kapelle in der Promenade geklaut

Der Opferstock in der Kapelle in der Promenade in Donauwörth wurde aufgebrochen.

Ein Unbekannter bricht die Kapelle in der Promenade in Donauwörth auf. Dort nimmt er Geld aus dem Opferstock mit. Und auch ins Seniorenheim will er einbrechen.

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag um 11.30 Uhr und Montag um 6.40 Uhr gewaltsam die Holztüre der Kapelle neben dem Seniorenheim in der Donauwörther Promenade aufgehebelt. Dabei wurde auch eine Metallkette an dem Tor zerstört. Im Inneren der Kapelle brach die Person laut Polizei den Opferstock auf und entnahm daraus Bargeld in einem mittleren zweistelligen Eurobereich. Zudem versuchte derselbe Täter noch das Fenster einer Holzhütte auf dem Grundstück des Seniorenheimes aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Es wurden allerdings drei Kunststofftische mitgenommen, die sich auf der Terrasse des Altenheimes befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

