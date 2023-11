Geld aus Spind in Donauwörther Fitnessstudio gestohlen

Ein Unbekannter hat am Freitag Geld aus dem Spind in einem Donauwörther Fitnessstudio gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Rund 80 Euro sind am Freitagabend aus einem Spind in einem Donauwörther Fitnessstudio gestohlen worden. Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einem Spind eines Fitnessstudios in der Kapellstraße in Donauwörth 80 Euro aus der Geldbörse eines 38-Jährigen. Zuvor verstaute der Sportler seine Bekleidung und Wertsachen in einem Umkleidespind.

Nach dem Training fand der Mann seinen Spind geöffnet vor

Als er sein Training beendet hatte, stellte er fest, dass sein Spind geöffnet wurde. Bei einer Begutachtung des Spindes konnte ein vermutlicher Defekt am Schließmechanismus des Spindes festgestellt werden. Die Spinde werden elektronisch mittels Kundenkarte versperrt und auch geöffnet. Derzeit liegen den Beamten keine konkreten Täterhinweise vor. Auch hier bittet die Polizei unter der Telefon 0906-70 66 70 um Hinweise. (AZ)