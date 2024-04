Unbekannter klaut vergessenen Geldbeutel

Eine Frau hat am Freitag ihren Geldbeutel zwischenzeitlich auf dem Kassentresen vergessen. Als sie zurückkehrte, war dieser dann verschwunden.

Der Geldbeutel einer 47-Jährigen ist am Freitag entwendet worden. Das teilte die Polizei mit. Die Dame betrat gegen 12 Uhr mittags einen Gebrauchtwarenladen in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth. Nach dem Bezahlvorgang legte sie ihre Geldbörse auf den Kassentresen, um die gekaufte Ware zu verstauen. Anschließend vergaß sie ihre Geldbörse und verließ kurzzeitig das Geschäft. Als sie wenig später wieder zurückkam, war diese nicht mehr aufzufinden. Mögliche Zeugen sollen sich bitte unter Telefon 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth melden. (AZ)