Geldbeutel mit 1200 Euro verschwindet in Donauwörth

Ein Mann vergisst seine Geldbörse in einem Einkaufswagen in einem Donauwörther Supermarkt. Wer hat das Portemonnaie an sich genommen?

Eine unbekannte Person hat in Donauwörth einen prall gefüllten Geldbeutel an sich genommen, den der Besitzer in einem Einkaufswagen vergessen hatte. Der Vorfall passierte der Polizei zufolge am Donnerstag um etwa 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der "Donaumeile".

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise

Dort kaufte ein 49-Jähriger ein. Der legte sein Portemonnaie in den Wagen, wurde in ein Gespräch verwickelt und vergaß nach eigenen Angaben, die Geldbörse beim Verlassen des Geschäfts wieder an sich zu nehmen. Etwa zehn Minuten später habe er den Verlust bemerkt. Der Mann kehrte zu dem Supermarkt zurück, jedoch war der Geldbeutel nicht mehr zu finden. In ihm befanden sich - so gab das Opfer an - rund 1200 Euro Bargeld und mehrere Bezahlkarten.

Die Polizei ließ diese sperren und nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Fundunterschlagung auf. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)