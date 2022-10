Geldbeutel verloren: Finder hebt fünf mal Geld ab

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Fundunterschlagung ein. Wer kann Hinweise geben?

Am Montag erschien ein 20-jähriger Donauwörther auf der Wache der Polizeiinspektion und teilte mit, dass er zwei Tage zuvor seinen Geldbeutel samt Bezahlkarten auf dem Donauwörther Oktoberfest verloren hatte. Am Folgetag stellte der Mann fünf Abbuchungen mit einem Gesamtwert von 46 Euro auf seinem Girokonto fest. Offenkundig hatte die Finderin oder der Finder der Geldbörse mit der darin enthaltenen Karte des 20-Jährigen die Abbuchungen veranlasst. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, unter anderem wegen Verdachts auf Fundunterschlagung, wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)