Gelebte Inklusion in Donauwörth: In der Mensa essen alle gemeinsam

Die Stiftung Sankt Johannes erweitert ihr Angebot in der Zirgesheimer Straße. Nicht nur die Beschäftigten der Werkstätten essen mit Blick auf die Donau.

Inklusion bedeutet Vielfalt: Die Stiftung Sankt Johannes aus Schweinspoint leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag, um Menschen mit Behinderung in unseren sozialen Alltag zu integrieren. Nun hat die Stiftung einen weiteren Baustein dafür in Donauwörth erschaffen.

In der Zirgesheimer Straße wurden bei einem Festakt die Eröffnung der neuen Mensa und der Abschluss der Generalsanierung des Fachzentrums an der Donau gefeiert. Damit hat die Stiftung Sankt Johannes ein weiteres Element ihres breit gefächerten Angebotes in der Großen Kreisstadt fertiggestellt. Das Fachzentrum und die Mensa sind in einem ehemaligen Gebäude der Bundeswehr aus den 70er-Jahren beheimatet und wurden in den vergangenen Monaten umfangreich saniert.

In der Mensa aßen Soldaten der Bundeswehr in Donauwörth

Die bestehende Mensa, in der schon Soldatinnen und Soldaten zu Mittag aßen, wurde für knapp 1,7 Millionen Euro erweitert und bietet einen herrlichen Blick auf die Donau. Dort werden künftig Beschäftigte der angrenzenden Sankt Johannes Werkstätten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes – die ebenfalls in dem Gebäude untergebracht sind – und Beschäftigten der Agentur für Arbeit essen. Auch weil rund 30 Plätze der Werkstätten aus Schweinspoint nach Donauwörth verlegt wurden, ist der neue, größere Speisesaal notwendig geworden. Weitere Mängel am Brandschutz und der Barrierefreiheit veranlassten die Stiftung zur Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten. „Durch die Öffnung der Mensa auch für andere Arbeitgeber leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Inklusion in Donauwörth“, freute sich Sankt Johannes Geschäftsführer Robert Freiberger.

Im generalsanierten Fachzentrum, einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Bundeswehr, sind neben dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth auch eine Förderstätte für Menschen mit erworbener Hirnschädigung, eine Organisation der Individual- und Schulbegleitung, ein ambulantes betreutes Wohnen für circa 100 Menschen mit Behinderung, eine offene Behindertenhilfe und eine vom Bund geförderte "ergänzende unabhängige Teilhabeberatung" (EUTB) untergebracht. „Es ist schon beachtlich, was die Stiftung Sankt Johannes hier in Donauwörth für ein Angebot an Arbeit, Bildung und Wohnen für Menschen mit Behinderung geschaffen hat“, sagte CSU-Bezirksrat Peter Schiele.

Stiftung betreibt in Donauwörth Kaufhaus SinnSalabim

Neben dem Fachzentrum betreibt die Stiftung in der Zirgesheimer Straße zwei Werkstätten für Menschen mit geistiger beziehungsweise psychischer Behinderung, zwei Wohnhäuser, das Kaufhaus SinnSalabim im Donauforum und eine Tagesstätte für Menschen mit psychischer Behinderung. Auch die weiteren Festredner, Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer, Vize-Landrätin Claudia Marb (CSU) und Oberbürgermeister Jürgen Sorré gratulierten zur Sanierung und lobten die wichtige Arbeit der Stiftung für Menschen mit Behinderung. Gesegnet wurde die Mensa von Dekan Robert Neuner.

Lesen Sie dazu auch