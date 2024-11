Gerade blickt man stolz auf 75 Jahre zurück, da steht auch schon eine große Vision für die kommenden Jahre und Jahrzehnte ins Haus: Das Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries will in Donauwörth zwischen 100 und 150 neue Wohnungen zum bezahlbaren Preis schaffen. Die Genossenschaft mit Sitz in der Donauwörther Imhofstraße hat aber auch kurzfristig einiges vor.

