Geparktes Auto angefahren: 2000 Euro Schaden

Auf dem Schwabenhallenparkplatz in Donauwörth wird ein Auto angefahren, der Verursacher fuhr einfach davon.

Eine böse Überraschung hat auf eine 19-Jährige gewartet, die ihr Auto am Montag zwischen 7.30 und 15.30 Uhr auf dem Schwabenhallenparkplatz in Donauwörth geparkt hatte. Als sie nämlich zu ihrem silbernen Sean Leon zurückkam, stellte sie laut Polizei am hinteren Stoßfänger sowie am Kotflügel einen erheblichen Schaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro fest. Ein Verursacher meldete sich nicht. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen Unbekannt ein. Hinweise an 0906/706670. (AZ)