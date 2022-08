Geparktes Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

NUR Print

Ein in der Weningstraße in Donauwörth geparkter Pkw ist angefahren worden. Das Auto eines 37-Jährigen war dort ordnungsgemäß abgestellt und wurde von einem vermutlich aus- oder einparkenden Wagen an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Schadensbild lässt auf eine Anhängerkupplung schließen. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3500 Euro zu kümmern. Hinweise unter Tel. 0906/706670. (AZ)