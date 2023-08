Donauwörth

vor 19 Min.

Geparktes Auto angefahren: Verursacher begutachtet Schaden und fährt dann davon

Ein Auto erwischt beim Ausparken am Bahnhof in Donauwörth ein anderes geparktes Auto. Der Fahrer sieht sich den Schaden zwar an - haut dann aber ab.

Ein bislang Unbekannter hat laut Polizei am Donauwörther Bahnhof ein parkendes Auto angefahren und ist dann abgehauen. Bemerkt hat er den Unfall jedoch schon: Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer des schwarzen SUV, vermutlich ein Mercedes, mit Nördlinger Kennzeichen zunächst ausgestiegen sein, um sich den Schaden anzusehen, den er an einem roten Seat Arona verursacht hat. Dieser beträgt laut Polizei rund 3000 Euro. Dann entschied sich der Verursacher aber doch für die Flucht, stieg wieder in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei Donauwörth versucht aktuell, den Mann zu ermitteln und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise auf den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0906/706670 mit der Inspektion in Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

