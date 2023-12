Geparktes Auto angefahren: Verursacher hinterlässt falsche Daten

Ein in der Donauwörther Parkstadt abgestellter Mercedes wird in der Nacht auf Freitag von einem bislang Unbekannten angefahren.

Ein Fall von vermutlich nächtlichem Vandalismus beschäftigt die Polizei Donauwörth. Im Zeitraum von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, parkte ein 28-jähriger Mann laut Polizeibericht seinen schwarzen Mercedes in einer Bucht neben der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt. Dort wurde der Wagen von einem bislang unbekannten Fahrzeug massiv im Frontbereich angefahren. Es entstand ein hoher Sachschaden von geschätzten 8000 Euro. Der Verursacher stieg aus, und hinterließ einen Zettel mit falschen Daten an dem Auto. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf und sicherten diverse Spuren. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)