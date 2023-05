Geparktes Auto in Donauwörth angefahren

Ein weißes Auto ist am Samstag in Donauwörth angefahren worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Samstag ist in Donauwörth ein weißes Auto beschädigt worden. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr wurde das Fahrzeug angefahren, das in der Birkenstraße 7 am Fahrbahnrand geparkt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne den Vorfall zu melden. An dem beschädigten Fahrzeug wurde die hintere linke Türe eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)