Geparktes Auto in Donauwörth angefahren: Polizei sucht Zeugen

In Donauwörth hat ein Unbekannter ein geparktes Auto angefahren und danach Fahrerflucht begangen. Der Besitzer des demolierten Wagens bleibt wohl auf dem Schaden sitzen.

Der schwarze Skoda war am Freitagmittag zwischen 13 und 14 Uhr in der Michael-Imhof-Straße auf Höhe der Hausnummer 3 auf der Straße geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel. Der bisher unbekannte Täter fuhr nach der Streifkollision einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Wer hierzu Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 telefonisch mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)