Geparktes Auto in Donauwörth angefahren und vom Unfallort entfernt

Eine unbekannte Person hinterlässt an einem Auto in der Pyrkstockstraße Kratzer und Dellen. Und macht sich aus dem Staub.

Als ein 48-Jähriger am Samstagmorgen zu seinem Auto zurückkehrte, das er an der Pyrkstockstraße in Donauwörth in westlicher Richtung geparkt hatte, bemerkte er an der hinteren Tür der Fahrerseite eine Delle und mehrere Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. Der bisher unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Personalien zu hinterlassen und den Unfall der Polizei zu melden. Wer Hinweise geben kann, wird von der Polizei Donauwörth gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 zu melden. (AZ)