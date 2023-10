Geparktes Auto rollt los: Unfall in Parkstadt

Ein junger Autofahrer stellt sein Auto in der Donauwörther Parkstadt ab, sichert es aber nicht ausreichend. Dadurch kommt es zu einer Karambolage.

Weil sich ein Auto selbstständig gemacht hat, ist es am Mittwoch in der Donauwörther Parkstadt zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 29-Jähriger den Pkw um 16.40 Uhr in der Dr.-Loeffellad-Straße auf einem abschüssigen Abschnitt. Da der Mann sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß durch Betätigen der Handbremse und Einlegen eines Gangs sicherte, rollte der Wagen wenig später los und prallte gegen ein Auto, das einer 24-Jährigen gehört.

An deren Pkw entstand ein Schaden von schätzungsweise 1000 Euro. Die Polizei verwarnte den Verursacher gebührenpflichtig. (AZ)