vor 31 Min.

Geplantes Besucherzentrum: Ist Donauwörth nun auch im Ries?

Werbung für den Geopark Ries macht auch dieses Schild an der B25 nahe Binsberg bei Donauwörth.

Plus Donauwörth hat sich überraschend als Standort für das Geopark-Besucherzentrum beworben, obwohl die Stadt nicht im Ries liegt. Warum also die Bewerbung?

Von Thomas Hilgendorf

Viele mögen sich nach der jüngsten Ankündigung aus Donauwörth erst einmal die Augen gerieben haben: Die Stadt bewirbt sich als Standort für das Besucherzentrum des Geopark Ries. Ernsthaft? Liegt Donauwörth nun also im Ries - zumindest offiziell? Das scheint eine gewagte These zu sein, zumal der Krater erst auf Höhe Harburg beginnt. Wie also war es zur Bewerbung Donauwörths gekommen?

