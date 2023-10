Donauwörth

17:24 Uhr

Gerhard Polt und die Wells: Legenden zu Gast in Donauwörth

Plus Gerhard Polt und die Well-Brüder sind der Höhepunkt der Donauwörther Kulturtage. Am Sonntag lieferten sie im Gymnasium den Beweis dafür, dass sie "ein Ereignis" sind.

Von Thomas Hilgendorf

Sie sind lebende Legenden. Und es ist nicht übertrieben zu sagen: Da versammelte sich viermal geballtes urbayerisches Kulturgut auf der Bühne des Donauwörther Gymnasiums. Es war ein Sonntagvormittag, der den 400 Besuchern die Tränen in die Augen trieb. Ein Vormittag, an dem so schier jeder sein Fett abgekriegte, der viel oder wenig zu sagen hat im Freistaat Bayern, dem "auserwählten Volk", wie die Well-Brüder mit einem Augenzwinkern betonten. Zu deren Rechten saß und stand mit spitzer Zunge, wohlüberlegt und tief bayerisch in jeglicher Hinsicht Gerhard Polt - trotz seiner inzwischen 81 Jahre auf dem Buckel in Bestform. "Urvieh" wird der Nummer-eins-Kabarettist gern genannt. Doch das trifft es irgendwie auch nicht. "Phänomen" wohl eher. Oder, wie es Oberbürgermeister Jürgen Sorré im Rahmen der Begrüßung zu diesem Höhepunkt der 50. Donauwörther Kulturtage ausdrückte - der Mann ist ein "Ereignis", ebenso wie seine Spezeln, die Well-Brüder. Das merkte man am Sonntag in Donauwörth einmal mehr.

Volksmusik ist bei den Wells international. Und so marschierten die bayerischen Urgewächse mit Dudelsack und Quetschn auf die Bühne, Stofferl Well, wie meist, in Lederhosen. Gerhard Polt zurückhaltend hintendrein, was sich alsbald ändern sollte. Zunächst stellten sich die Well-Brüder vor. Aus dem schönen Hausen stammten sie, was man kennen müsse, da ein echter Global Player in der Nachbarschaft produziere. "Rupp Rohre Rohrbach" war nicht nur der Running Gag des Vormittags, es stand auch als Synonym für ein Stück Bayern: Auf dem Land daheim, Laptop und Lederhosen, ein bisschen provinziell, aber freilich stets an der Weltspitze mit dabei. So habe Rupp Rohre Rohrbach für Nord Stream 2 das Material ebenso geliefert wie für Weihwasser-Pipelines nach Andechs und Altötting - und dank dem Weltkonzern gebe es jetzt Richtung Hausen nun nicht nur einen Kreisverkehr und pittoreske Toskanahaus-Siedlungen, sondern auch eine großzügige Ortsverbindungsstraße, "auf der sich bequem zwei Mähdrescher begegnen können". Die Nachbarschaft in Hausen und Rohrbach sei noch intakt, man helfe und schätze sich, ganz in etwa so "wie Donauwörth und Nördlingen", wie Stofferl Well betonte.

