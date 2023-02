Geschädigter gesucht: Seniorin fährt mehrfach gegen Auto

Eine Seniorin prallt in Donauwörth mit ihrem Pkw rückwärts gegen einen silbernen Opel. Die Polizei sucht nun den Besitzer dieses Wagens.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochvormittag, um 9.45 Uhr, in Donauwörth einen Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Eine etwa 80 Jahre alte Frau war mit einem gelben Skoda mehrmals rückwärts gegen die Front eines am Kappeneck geparkten silberfarbenen Opels geprallt. Die Seniorin verließ nach den Anstößen die Unfallstelle in Richtung Pflegstraße, ohne ihren Pflichten als Verursacherin nachzukommen. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Wagen wenig später im Donauwörther Stadtgebiet feststellen. Dort war jedoch laut den Beamten kein Schaden festzustellen.

Am Unfallort war der andere Pkw nicht mehr vorzufinden. Der Halter oder die Halterin des angefahrenen, silberfarbenen Opel mit vermutlichem Teilkennzeichen „DON-P“ wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. (AZ)

