Gesundheitstage in Donauwörth erstmals unter freiem Himmel

Die Gesundheits- und Bewegungstage finden in Donauwörth erstmals in einem Garten statt. So fällt das Fazit der Verantwortlichen aus.

Seit vielen Jahren sind die Gesundheits- und Bewegungstage ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der City-Initiative-Donauwörth (CID). Zunächst kamen Gesundheitsexperten, Ärzte und Besucher in der "Werkstatt" in der Obermayerstraße zusammen, zuletzt fanden die Gesundheitstage im Vhs-Gebäude im Spindeltal statt. In diesem Jahr war das Konzept völlig neu, und das ging dank des guten Wetters voll auf.

Erstmals ging die Veranstaltung im Sommer und komplett im Freien über die Bühne. Der Garten von Marius Bartl und Juliana Vindice zwischen Stadtmauer und Promenade bot am Wochenende das passende Ambiente für Gespräche, Vorträge und Informationen rund um das Thema Gesundheit und Bewegung.

CID-Geschäftsführerin Christiane Kickum bilanzierte: "Wir sind superzufrieden mit der neuen Location, den neuen Projektleitern und freuen uns, dass auch das Wetter mitspielt." Schließlich sei es nicht selbstverständlich, dass ein junges Paar auf die Stadt zukommt, um ein Ereignis wie die Gesundheitstage auf die Beine stellen zu wollen. Das genau taten aber der 23-jährige Vermögensberater Bartl und seine Partnerin Juliana Vindici, eine Ernährungswissenschaftlerin. Bartl erklärte: "Der Garten hinter meinem Unternehmen in der Sonnenstraße war völlig verwildert, und ich dachte mir, die Fläche könne man doch herrichten und wunderbar nutzen, um allen Donauwörtherinnen und Donauwörther eine Location zu bieten." So wurde das Areal kurzerhand verschönert, und Bartl holte sich den Gastronomen Riccardo Micello mit ins Boot, der die Bewirtung übernimmt. Fertig war der "Eventgarten".

Auch Stände in der Promenade für die Besucher der Donauwörther Gesundheitstage

Während der Gesundheitstage fanden die Vorträge von regionalen Gesundheits- und Bewegungsexperten also dort im Freien statt, während sich die Besucherinnen und Besucher etwas oberhalb an den Ständen in der Promenade aus erster Hand informieren konnten. Doch es wurde auch interaktiv, und so konnte man sich am Stand der Diakonie Donau-Ries den Blutdruck messen lassen, bei Physiotherapeutin Theresa Wiebe ein Yoga-Board testen, oder an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen.

In der Promenade standen bei den Donauwörther Gesundheits- und Bewegungstagen diverse Stände. Foto: Daniel Weigl

Der Samstagabend klang mit Livemusik der Band ViDa und Biergartenbetrieb locker aus. Die Gäste konnten somit schon einmal einen Vorgeschmack auf den am kommenden Wochenende startenden, "Sommergarten am Ochsentörl" bekommen.