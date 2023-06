Getankt, aber nicht bezahlt

Zwei Autofahrer bezahlen ihre Rechnung an zwei unterschiedlichen Tankstellen nicht. Ihre Kennzeichen werden aber erfasst.

Gleich zwei Autofahrer haben am Dienstag in Donauwörth getankt, anschließend ihren Benzin aber nicht bezahlt. Wie die Polizei berichtet, tankten der Fahrer eines Pkw mit Dillinger Kennzeichen für knapp 67 Euro an einer Zapfsäule in der Bürgermeister-Hefele-Straße sowie der Fahrer eines Pkw aus dem Landkreis Nienburg für knapp 50 Euro an einer Tankstelle im Neurieder Weg. Beide entfernten sich anschließend, ohne die jeweils fällige Kraftstoffrechnung zu bezahlen. Die Kennzeichen wurden erfasst. Beamte der PI Donauwörth leiteten in der Folge jeweils ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Tankbetrug ein. (AZ)