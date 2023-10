Donauwörth

vor 43 Min.

Gewählt wurde in Donauwörth eher am Briefkasten als an der Urne

Bei der Landtagswahl stimmten heuer die meisten per Brief ab in und um Donauwörth.

Plus In der Region rund um Donauwörth ist die Beteiligung an der Landtagswahl hoch – vor allem aber ist auch heuer wieder per Brief abgestimmt worden.

Von Thomas Hilgendorf, Helen Geyer Artikel anhören Shape

Es ist ein seltsamer Wahltag in Donauwörth. Nichts scheint klar. Nicht einmal die Sonne. Heiter bis wolkig, würde der Meteorologe sagen, die Temperaturen lassen eine frösteln bis zur Mittagszeit – und schwitzen danach. Karl Kammer hat an diesem wechselhaften Sonntag einen wichtigen, aber bis zum Nachmittag konstant ruhigen Job. Er ist Wahlvorsteher im Stimmbezirk 23 in Donauwörth, das Wahllokal ist der Kindergarten St. Martin in Riedlingen. Über Kammer, oben an der Seitenwand der Aula, wacht Christus am Kreuz, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das tue es, sagt Kammer - auch wenn tatsächlich gerade nicht allzu viele Wahlberechtigte zur Stimmabgabe kämen. Doch das sei kaum verwunderlich.

Die Karte zur Landtagswahl in unserer Region: Wie hat Ihre Kommune gewählt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen