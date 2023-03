Gewitzte Dialoge und eine klare Moral bei den Donauwörther Kinderkulturtagen

Die 19. Donauwörther Kinderkulturtage sind eröffnet. Das Theater Fritz und Freunde hat ein Märchen dabei.

Aufgeregte Kinderstimmen mischen sich mit vorfreudigem Zappeln auf den Sitzkissen: Zahlreiche Mädchen und Buben warten gespannt darauf, dass sich der rote Vorhang endlich hebt. Als es so weit ist, ist in der ganzen Stadtbibliothek Donauwörth ein schallendes "Hallo" zu hören – die 19. Kinderkulturtage sind damit eröffnet.

Den Anfang der Veranstaltungsreihe machte das Theater Fritz und Freunde mit seinem musikalischen und poetisch vorgetragenen Märchen "Tischlein deck dich". Nicht nur die Kinder zog Theaterchef Fritz Weinert mit seinem Schauspiel-Kollegen Christian Beier komplett in seinen Bann – gelungen vorgetragene Lieder und gewitzte Dialoge in Mundart begeisterten auch die Eltern. Und die Moral von der Geschicht? "Mit Lügen, Stehlen und Betrügen kommt man auch nicht weiter, liebe Kinder. Was hab ich jetzt davon? Nur blaue Flecken!", so der gaunerhafte Wirt alias Fritz Weinert, der dank Knüppel aus dem Sack sein Diebesgut wieder zurückgeben musste.

Erstes Event der 19. Kinderkulturtage war ausverkauft

Mit ausverkauftem Zuschauerraum war das erste Event der 19. Kinderkulturtage ein voller Erfolg. Iris Scheibel, Leiterin des Kulturbüros der Stadt Donauwörth, freut sich: "Es ist großartig, dass die inzwischen 19. Kinderkulturtage so hervorragend angenommen werden. Die weiteren Veranstaltungen für die Kleinen sind ebenfalls ausgebucht – aber wir tüfteln bereits an einem Kinderprogramm für Oktober, damit Kultur auch weiterhin schon für die jüngsten Donauwörtherinnen und Donauwörther altersgerecht zugänglich ist." (AZ)

