Donauwörth

vor 19 Min.

Glasfaserausbau in Donauwörth: Innenstadt bekommt schnelles Internet

Plus Die Grundschulen und städtischen Verwaltungen in Donauwörth sollen Glasfaserleitungen bekommen. Was die Stadt plant und was die Telekom damit zu tun hat.

Von Celine Theiss

Schnelles Internet ist in Zeiten von Corona unverzichtbar geworden. Nach zwei Jahren Pandemie will nun auch die Stadt Donauwörth aufrüsten und hat im Bau- und Stadtplanungsausschuss des Stadtrats beschlossen, in naher Zukunft die Grundschulen und städtischen Verwaltungsgebäude mit einem Glasfaseranschluss auszustatten. Gleichzeitig hat auch die Telekom angekündigt, von 2023 an Glasfaserleitungen in der ganzen Innenstadt zu verlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen