Glück im Unglück nach Unfall: Autofahrerin prallt gegen Zaun

Auf der Schellenbergstraße in Donauwörth hat es am Donnerstagabend gekracht. Gegen 18.35 Uhr geriet eine 49-jährige Frau mit ihrem Hyundai auf die linke Fahrbahnseite und prallte schließlich in einen Zaun. Der Pkw blieb auf der Seite liegen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Aufgrund der ersten Mitteilung, dass sich mehrere Personen in einem Auto befänden und eingeschlossen seien, wurden neben der Polizei auch die Feuerwehr Donauwörth und mehrere Rettungswagen sowie der Notarzt an die Einsatzstelle entsandt. Die Fahrerin wie auch ihre 54-jährige Begleiterin konnten das Auto nach dem Unfall jedoch selbst verlassen und wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist noch ungeklärt, warum die Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam. (AZ)

