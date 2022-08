Glücksspieler schlägt Scheibe an Automat in Donauwörth ein

Ein 18-Jähriger reagiert in einer Spielothek in Donauwörth emotional. Der Faustschlag gegen den Glücksspielautomaten hat Folgen.

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Montag in einer Spielothek in Donauwörth einen Glücksspielautomaten durch einen Faustschlag beschädigt. Dies geschah der Polizei zufolge um 2.15 Uhr in der Dillinger Straße. Der 18-Jährige zertrümmerte das Display des Geräts. Der Schlag war so kräftig, dass die Frontscheibe des Automaten zerbrach und zudem der dahinter befindliche Bildschirm zerkratzt wurde.

Unbekannt ist laut Polizei, ob die Aktion des Spielers "aus Freude, dass er an Erfahrung gewonnen hat, oder aber aus Frust, seinen Einsatz verloren zu haben", erfolgte. Der Mann trug durch seine "emotionale Entgleisung" leichtere Verletzungen an der Hand davon und begab sich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem Automaten entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. (AZ)