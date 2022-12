Go-Ahead: Weitere Ausfälle am Donnerstag auch rund um Donauwörth

Das Bahnunternehmen Go-Ahead rechnet mit weiteren Einschränkungen - auch im Landkreis Donau-Ries. Wie die Lage in den kommenden Tagen werden könnte.

Bei dem privaten Bahnbetreiber Go-Ahead läuft es gleich am Anfang alles andere als rund. Der erste Wintereinbruch hat Züge und damit verbunden die Reisepläne der Bahnkunden zum Erliegen gebracht. Das Unternehmen, das auch für den Nahverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg zuständig ist, hat am Donnerstagmorgen mitgeteilt, dass es auch in den kommenden Tagen holprig weitergehen dürfte: Es wird wohl zu weiteren Ausfällen kommen.

Go-Ahead teilt mit: "Aufgrund der gestrigen Witterungsverhältnisse haben wir etliche beschädigte Fahrzeuge." Das Unternehmen werde am Donnerstag "den Zugverkehr mit deutlichen Einschränkungen starten".

Im Einzelnen sind dies im sogenannten Augsburger Netz:

Strecke Augsburg – München : es entfallen folgende Zugleistungen: 57003, 57011, 57015, 57018, 57151, 57046



– : es entfallen folgende Zugleistungen: 57003, 57011, 57015, 57018, 57151, 57046 Strecke Augsburg – Ulm : die Züge der Linie RB 86 zwischen Dinkelscherben und Augsburg entfallen bis auf einige Leistungen am frühen Morgen, Reisende nutzen bitte die Züge der Linie RE9

– : die Züge der Linie RB 86 zwischen und entfallen bis auf einige Leistungen am frühen Morgen, Reisende nutzen bitte die Züge der Linie RE9 Strecke Augsburg – Donauwörth – Würzburg : 57203,57210, 57209, 57224, 57171 entfallen, 57211 verkehrt nur Würzburg - Ansbach . Die Züge der Linie RB 87 fahren ohne Einschränkungen .

– – : 57203,57210, 57209, 57224, 57171 entfallen, 57211 verkehrt nur - . Die Züge der Linie RB 87 fahren ohne . Strecke Donauwörth - Aalen: fährt gemäß Fahrplan

Schnee und Eis: Weitere Ausfälle von Zügen sind möglich

Dies sei der aktuelle Planungsstand am Donnerstagmorgen. Es könne allerdings "zu weiteren einzelnen kurzfristigen Ausfällen" kommen. Auch in den nächsten Tagen dürfte es noch zu Einschränkungen kommen, bis die Fahrzeuge wieder voll im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden könnten. Es habe sich gezeigt, "dass besonders die Fahrzeuge im Augsburger Netz dem Blitzeis nicht gewachsen waren".

Erst am Mittwochabend waren rund 30 Fahrgäste in der Donauwörther Bahnhofshalle gestrandet. Mit gebanntem Blick schauten die Menschen auf ihre Handys, um nach Alternativen zu suchen. Wer beispielsweise nach München wollte, tat sich schwer. Gleich mehrere Züge von Go-Ahead Bayern waren am Mittwochnachmittag aufgrund des Blitzeises liegen geblieben, zum Teil auf offener Strecke. Das private britische Bahnunternehmen, welches zuletzt Strecken von der Deutschen Bahn (DB) über gewonnene Ausschreibungen übernommen hatte, konnte den Betrieb zum Teil nur noch auf der Strecke Memmingen-Lindau aufrechterhalten, alle anderen Strecken mussten vorübergehend eingestellt werden. Pressesprecher Winfried Karg erklärte, dass die Elektrik der Züge die vereisten Oberleitungen nicht vertrage. Allerdings war es bereits in der vorigen Woche zu Verspätungen gekommen. (hilg, AZ)

Lesen Sie dazu auch