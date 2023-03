Donauwörth

vor 18 Min.

Gospelkonzert in Donauwörth: Charismatisch, lebendig, mitreißend

Plus Der Donauwörther Notenkessel präsentiert ein begeisterndes Konzert mit dem Gospelchor und den Gaststars Kirk Smith und Tiffany Kemp.

Von Andrea Hutzler

Der Hochaltar der Christuskirche in Donauwörth war farblich in zarte Blau- und Rottöne getaucht – bunte Strahler illuminierten den "Bühnenraum" so für Akteure und Publikum. Das Gotteshaus war brechend voll und die gespannte Erwartung der Zuhörerinnen und Zuhörer beinahe zum Greifen spürbar. Dann endlich betraten 80 begeisterte Sängerinnen und Sänger des diesjährigen Gospelseminars den Raum vor dem Hochaltar, alle gekleidet in leuchtendes Rot, das in der kirchlichen Liturgie auch als Farbe des Heiligen Geistes betrachtet wird. Sie hatten drei Tage lang zusammen mit den beiden Gaststars Kirk Smith und Tiffany Kemp geprobt. Es war wieder einmal Donauwörther Notenkessel-Zeit - und das vom Feinsten!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

