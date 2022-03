Grabplatten an Kirche in Donauwörth mutwillig beschädigt

In Donauwörth haben Unbekannte am Liebfrauenmünster zwei alte Epitaphien beschädigt. Die Steinplatten sind Hunderte von Jahren alt.

Unbekannte haben am Wochenende zwei alte Grabplatten an der Außenwand des Liebfrauenmünsters in Donauwörth mutwillig beschädigt. Laut Polizei geschah dies zwischen Freitag, 7 Uhr, und Samstag, 17 Uhr. Dekan Robert Neuner entdeckte den Schaden. An der Südseite der Kirche ist eine Reihe von solchen Steinplatten angebracht. Sie sind Hunderte von Jahren alt und stammen von dem Friedhof, der sich einst an dieser Stelle befand. Die Täter schlugen nun an zwei dieser sogenannten Epitaphien jeweils Stücke ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (AZ, wwi)