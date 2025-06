Graffiti-Workshop im Jugendcafe Donauwörth

In der ersten Pfingstferienwoche fand im Jugendcafe Donauwörth ein zweitägiger Graffiti-Workshop mit über zehn engagierten Jugendlichen statt. Unter der Anleitung des Graffiti-Künstlers Nate Grant Kitch entstand ein beeindruckendes Kunstwerk, das sich kreativ mit dem Thema „Meine Heimat Donau-Ries“ auseinandersetzt. Organisiert und betreut wurde der Workshop von Yasin Akyüz, dem Leiter des Jugendcafes, Stadtjugendpflege Donauwörth. Die Aktion ist Teil eines jugendkulturellen Wettbewerbs mit anschließender Vernissage, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die Projektkoordination liegt beim Regionalmanagement des Landratsamts Donau-Ries. Das Kunstwerk thematisiert eindrucksvoll den Kontrast zwischen Vergangenheit und Zukunft, Tristesse und Hoffnung aus Sicht der jungen Generation. Auf einer eigens gebauten Leinwand gestalteten die Jugendlichen mit Sprühfarben ein Bild, das auf der einen Seite eine graue, monotone Stadt zeigt, während auf der anderen Seite eine farbenfrohe Vision von Donauwörth als Ort der Vielfalt und Gemeinschaft entsteht. Eine junge Figur hebt symbolisch einen Vorhang und bringt damit Farbe und Leben in die Szene. Ein starkes Bild für die aktive Mitgestaltung der Zukunft durch junge Menschen. Auch Oberbürgermeister Jürgen Sorré besuchte den Workshop persönlich. Er zeigte großes Interesse an der inhaltlichen Auseinandersetzung der Jugendlichen mit ihrer Heimat und würdigte ihr Engagement sowie ihr kreatives Potenzial. Das Jugendcafe Donauwörth, eine Einrichtung der Offenen Jugendarbeit in Trägerschaft des Kreisjugendrings Donau-Ries, schafft mit Projekten wie diesem Räume für Ausdruck, Begegnung und Teilhabe. Das entstandene Werk wird im Rahmen der geplanten Vernissage öffentlich präsentiert und steht als starkes Symbol für Frieden, Vielfalt und die Stimme der Jugend im Landkreis.

