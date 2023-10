Donauwörth

10:25 Uhr

Größere Schlägerei in der Dillinger Straße in Donauwörth

In Donauwörth kam es am Freitag zu einer größeren Schlägerei.

In Donauwörth kam es am Freitagabend zu einer größeren Schlägerei. Einer der Täter war am gleichen Tag schon einmal in Erscheinung getreten.

Am Freitagabend wurde in Donauwörth um 19.21 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet. Es wurde berichtet, dass rund 15 Personen daran beteiligt waren. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung sei zunächst ein Streit gewesen, der immer weiter eskaliert sei. Im Rahmen der Prügelei, bei der ein Täter auch mit einer Eisenstange zuschlug, kam ein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro abhanden. Ermittlungen wegen mehreren Delikten Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnten bereits elf Personen identifiziert werden. Neben dem bereits am Nachmittag aufgetretenen Jugendlichen, der am Bahnhof einen anderen Jugendlichen verprügelt hatte, waren noch weitere, vornehmlich junge Männer aus dessen Umfeld beteiligt. Es wird wegen mehrerer in Frage kommender Delikte wie Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ermittelt. (AZ)

