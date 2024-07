Größtes Konzert des Jahres steigt am Montag in Donauwörth

Das eine Großereignis - der Schwäbischwerder Kindertag - ist in Donauwörth kaum vergangen, da klopft das nächste bereits an die Tür. Die BR-Radltour macht am kommenden Montag Station in der Stadt. Die Tour durch Bayern soll aber nicht nur für die Teilnehmenden zu einem Erlebnis werden, sondern auch für die gastgebenden Orte. Heuer darf sich das Publikum auf Singer-Songwriter Michael Schulte freuen, den Hauptact des abendlichen Feierprogramms. Mit das beste daran: Das Konzert ist gratis, alle Interessierten dürfen kommen. Doch verkehrstechnisch gibt es einiges zu beachten an jenem Tag in Donauwörth.

Zum fünften Mal nach 1990, 1997, 2009 und 2015 wird der Tross der Radler in der Stadt Halt machen. 1990 startete die jährlich wiederkehrende Eventreihe für Hobbyradler aus dem ganzen Freistaat in Donauwörth. Organisatorin Janina Weber vom Bayerischen Rundfunk (BR) spricht daher von einer besonderen Beziehung der Tour zu der Stadt. Doch seit den Anfangsjahren habe sich viel getan, erklärt Weber am Montagvormittag im Rahmen eines Pressegesprächs im Rathaus. Das Drumherum ist moderner und wahrscheinlich auch etwas komfortabler geworden - wenngleich sich die Matratzenlager für die 1000 Radlerinnen und Radler ähneln dürften. Nach wie vor kein Luxus, aber ein weiches Nachtlager samt festem Dach über dem Kopf.

Unterkünfte sind die Neudegger sowie die Stauferhalle

Heuer sind die Teilnehmer in der Staufer- sowie der Neudegger Halle untergebracht. Man überlege, so Weber, zusätzliche Duschcontainer heranzuschaffen. Die Radltour ist indes eine logistische Mammutaufgabe. 1000 Matratzen müssen stets von Ort zu Ort gebracht werden, zudem das Teilnehmergepäck - immerhin 20 Tonnen. Die Matratzen werden vom Technischen Hilfswerk (THW) transportiert, beim Verladen sollen indessen alle zusammenhelfen. Auch der Sanitätsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist stets mit dabei, ebenso ein Reparaturservice. Auch um Aufbauten wie die Zieleinfahrt kümmert sich eigens ein Team. Etwa 200 bis 250 Helfer unterstützen die Fahrt insgesamt, welche heuer durch alle sieben Regierungsbezirke des Freistaats führt.

Die Ausfahrt, die eine Woche dauert, in Landau an der Isar startet und neben Donauwörth die Orte Geisenfeld, Berching, Pegnitz, Ebern und Neustadt an der Aisch ansteuert, erfordert ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Motorradpolizisten begleiten die Tour. Die Straßen würden dabei, erklärt BR-Marketingleiter Markus Riese, nur kurzfristig gesperrt - eben so lange, wie die Durchfahrt dauert. In der Regel handle es sich dabei um eine gute Viertelstunde. Danach seien die Straßen wieder passierbar; etwas länger könne es an sogenannten Sammelstopps dauern, die aber seltener seien. Ein Lautsprecherwagen kündigt den Tross mit Vorlaufzeit an, die direkten Anwohner entlang der Strecke seien, so Riese, durch Infoblätter der Rundfunkanstalt frühzeitig informiert worden.

Sperrungen in Donauwörth am kommenden Montag

Ankommen würde der Zweirad-Pulk am Montag etwa um 16.45 Uhr in der Reichsstraße, von Marxheim kommend (Gansheim 15:15 Uhr, Marxheim 15:40 Uhr, Leitheim 16 Uhr, Zirgesheim 16:25 Uhr). Die entsprechenden Straßen - Zirgesheimer und Kapellstraße - sind dann kurzfristig gesperrt. Bühnenbauer und Tontechniker werden da schon gut zwölf Stunden auf dem Schwabenhallenparkplatz zu Gange sein um dort eine Konzertarena für gut 8000 Personen aufzubauen. Ab etwa 12 Uhr wird die Zieleinfahrt in der Reichsstraße eingerichtet.

Wie Christiane Kickum vom Stadtmarketing betont, werde der Eintritt zu dem Schulte-Konzert sowie zur anschließenden Party am Montagabend frei sein. Auch der Airbus-Parkplatz neben dem Veranstaltungsort auf dem Festplatz stehe den Besuchern zur Verfügung. Oberbürgermeister Jürgen Sorré rät trotzdem dazu, möglichst nicht mit dem Auto anzureisen. Es gebe eigens einen Fahrradparkplatz an der vormaligen Neuapostolischen Kirche, beziehungsweise am jetzigen städtischen Sozialbüro.

Konzert von Schulte findet bei fast jedem Wetter statt

Für den Autoverkehr sind ab etwa 16.30 Uhr (bis 0.30 Uhr) die Neue Obermayerstraße sowie die Gartenstraße und deren Seitenstraßen gesperrt. Die Umleitungen, die unter anderem über die Industriestraße führen, werden laut Sorré ausgeschildert sein.

Die Konzertarena auf dem Festplatz Neue Obermayerstraße soll um 17 Uhr öffnen, das Bühnenprogramm, dessen Highlight der Auftritt von Michael Schulte sein wird, beginnt um 17.30 Uhr. Nach dessen Konzert darf noch bis Mitternacht gefeiert werden. Wie die Organisatoren des BR ausführen, werde das Konzert auch bei Regen stattfinden, lediglich ein starkes Unwetter könne dem Ereignis einen Strich durch die Rechnung machen - „aber das ist in über 30 Jahren nie passiert“, so Organisator Riese. Servus sagt die Radltour dann am Dienstag - um 8.30 verabschieden sich die Radfahrer in Richtung Berching. In der Folge sind kurzfristige Straßensperrungen in den Bereichen Kaisheim, Buchdorf, Blossenau, Daiting, Tagmersheim und Rögling anberaumt. Um etwa 11 Uhr wird der Tross den Landkreis verlassen haben.