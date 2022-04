Großbaustelle auf der B2 bei Donauwörth: Warum hier nichts passiert

Plus Die B2 ist eine der Hauptverkehrsadern in Schwaben. Auf Höhe Donauwörth ist eine Baustelle eingerichtet - doch gearbeitet wird hier nicht. Aus gutem Grund.

Wer dieser Tage auf der B2 bei Donauwörth Richtung Augsburg unterwegs ist, fährt durch eine Baustelle. Zumindest ist die Fahrtrichtung Augsburg teilweise gesperrt - Autos werden auf einer Strecke von knapp zwei Kilometern auf die Gegenfahrbahn geleitet und der Verkehr läuft einspurig. Grund dafür sind angekündigte Sanierungsarbeiten an der B2-Brücke, die über die querende B16 und die Eisenbahnschienen führt. Doch wer hier fährt, der wundert sich sicher auch: denn gearbeitet wird hier bisher nicht.