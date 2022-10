Donauwörth

18:30 Uhr

Große Kontrolle in Donauwörth: Polizei warnt vor Gefahren

Bei einer großen Kontrollaktion an der Berger Allee in Donauwörth hat die Polizei am Donnerstag und Freitag insgesamt rund 700 Verkehrsteilnehmer angehalten. Ziel war es, auf mögliche Gefahren auf den Straßen im Herbst aufmerksam zu machen.

Herbst und Winter bergen für Verkehrsteilnehmer in Nordschwaben gleich mehrere spezielle Gefahren. So können die Straßen in der Donauebene noch nass sein, auf den Höhen des Jura zum gleichen Zeitpunkt sind sie schon spiegelglatt. In der Dämmerung und nachts droht wie in kaum einer anderen Region Bayerns ein Wildunfall. Zudem kann entlang von Donau, Lech und Wörnitz der Nebel ziemlich dicht sein. Diese Aspekte standen am Donnerstag und Freitag bei einer großen Kontrollaktion der Polizei in Donauwörth im Mittelpunkt.

