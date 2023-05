Kinder stürzen am Wörnitz-Center in Donauwörth in die Tiefe

In Donauwörth ist ein Großaufgebot aus Feuerwehr und Rettungsdienst inklusive Hubschrauber im Einsatz. Kinder sind wohl vom Dach eines Einkaufszentrums gestürzt.

Zu einem schlimmen Unfall ist es am späten Dienstagnachmittag am Einkaufszentrum Wörnitz-Center in der Sallingerstraße in Donauwörth gekommen. Minutenlang waren in der Stadt Martinshörner zu hören. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus Donauwörth und Berg, Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber waren unterwegs.

Großeinsatz in Donauwörth: Kinder stürzen vom Einkaufszentrum

Der Grund: Vier Kinder sind über eine Feuerleiter im rückwärtigen Bereich des Einkaufszentrums auf ein Flachdach geklettert. Einige von ihnen stürzten von dort durch eine Lichtkuppel in die Tiefe. Eines der Opfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen. Die drei anderen Buben wurden vom Roten Kreuz in Kliniken gebracht – zwei von ihnen konnten das Gebäude selbst zu Fuß verlassen, der dritte wurde schwerer verletzt. Lebensgefahr bestand bei keinem der Verunglückten. (AZ)