Großeinsatz: Traktor fängt bei der Feldarbeit Feuer und brennt komplett aus

Ein Traktor stand am Samstagmittag bei Nordheim in Flammen und brannte vollständig aus. Ursache war vermutlich entweder ein technischer Defekt oder aufgewirbeltes Stroh, das sich an einem heißen Fahrzeugteil entzündete. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer kurz vor 13 Uhr aus. Um diese Zeit wurde über Notruf ein Traktorbrand auf einem Feld bei Nordheim mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatte der Landwirt gerade einen bereits abgedroschenen Acker gemulcht, als er am Traktor Flammen bemerkte. Der 22-Jährige aus Buchdorf versuchte noch, eigenständig zu löschen, was jedoch misslang.

Die Feuerwehren Donauwörth und Nordheim hatten einen Traktorbrand zu löschen, bei dem 150.000 Euro Schaden entstand. Foto: Feuerwehr Donauwörth

Der Traktor stand schließlich in Vollbrand. Die Feuerwehren Donauwörth und Nordheim waren mit insgesamt 35 Mann im Einsatz und hatten den Brand glücklicherweise schnell im Griff. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe auf dem Feld, wurde das Wasserwirtschaftsamt des Landratsamtes Donau-Ries hinzugezogen, welches sich um die notwendigen Maßnahmen im Rahmen des Wasser- beziehungsweise Bodenschutzes kümmerten.

Der Landwirt selbst organisierte die Abholung des Traktors, an dem Schaden von rund 150.000 Euro entstand. Bei der Überführung des Fahrzeugs nach Buchdorf mittels eines Tiefladers, verlor der abgebrannte Traktor noch Betriebsstoffe in Kaisheim und auf der restlichen Fahrtstrecke. Zur Beseitigung der Ölspur musste die Feuerwehr Kaisheim ausrücken. (AZ)

