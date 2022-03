Großer Andrang beim Ostereiermarkt in Donauwörth

Endlich geht es wieder los: Der Ostereiermarkt macht den Auftakt für lang ersehnte Veranstaltungen in Donauwörth. Entsprechend groß ist der Andrang.

Perfektes Frühlingswetter und nach zwei Jahren voller abgesagter Veranstaltungen klappte es an diesem Sonntag endlich wieder mit einer beliebten Veranstaltung im Donauwörther Jahreskalender: dem Ostereiermarkt. Es brauchte keinen Hellseher, um vorauszusehen, dass der Markt tausende Menschen in die Stadt ziehen würde. Noch dazu hatten am Nachmittag die Geschäfte geöffnet und so strömten die Menschen aus nah und fern ins Ried. Endlich wieder raus, Menschen treffen, bummeln, stöbern, ein Kaffee in der Sonne und die Sorgen der Welt für einige Zeit vergessen.

Längst gibt es beim Ostereiermarkt nicht nur künstlerisch gestaltete Ostereier. In der Reichsstraße konnten Besucher erste Frühlingsblüher für Garten und Balkon entdecken. Foto: Helmut Bissinger

Andrang am Ostereiermarkt: Aussteller und Besucher freuen sich, dass in Donauwörth "endlich wieder was los ist".

Es ist „ein besonderer Markt“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Sorré bei der Eröffnung des Verkaufsmarktes, der bei seiner 20. Auflage mit neuem Konzept gefahren wurde. Kolping-Akademie und Zeughaus statt Tanzhaus. Die Fußgängerzone im Ried samt Eisdielen war spätestens am Nachmittag dann der häufig angesteuerte Mittelpunkt zwischen den geöffneten Geschäften. Die Chefs der organisierenden City-Initiative-Donauwörth (CID), Christiane Kickum und Markus Sommer, hatten altbewährte, aber auch jede Menge neuer, frischer Ideen umgesetzt.

Endlich wieder Markt - auch für die Aussteller ist es ein lang ersehntes Ereignis. Herbert Schlaugat aus Donauwörth ist wohl der einzige Aussteller, der von Anfang an dabei ist, ein Urgestein des Marktes. „Endlich wieder Menschen treffen, die unsere Kunst, bewundern“, freute er sich. Der 87-Jährige bemalt mit viel handwerklichem Geschick und ruhiger Hand mit Ölfarbe Eier. Dazu hatte er nun zwei Jahre ausreichend Zeit. „Denn es war überhaupt nichts los.“

Ostereier-Kunst in allen Variationen gab es beim Markt in Donauwörth. Foto: Helmut Bissinger

Er schmückt Straußen- und Hühnereier, hat aber auch Gänseeier im Angebot. Sie hat er mit Motiven von Spitzweg verziert. So manches Ei ist ihm so gut gelungen, dass er sich davon nicht trennen kann. Da hängt sein ganzes Herz daran, was dann auch die Interessenten verstehen. Renate Oberländer schaut auch am Stand von Schlaugat vorbei und sie plaudern darüber, dass endlich wieder „etwas los ist“.

Vor 22 Jahren hat der Ostereiermarkt in der Kolping-Akademie Donauwörth begonnen - jetzt kehrt er dorthin zurück.

„Ja, lange durften wir nicht“, schmunzelte OB Sorré und so mögen viele gedacht haben, drängten sich doch vor allem am Nachmittag Tausende von Besuchern vom Zeughaus durchs Ried bis hin zur Kolping-Akademie. Dort hatte vor 22 Jahren kurioserweise alles begonnen, nun kehrte der Ostereiermarkt dorthin zurück. Acht Aussteller waren damals dabei, gestern waren es 40. Im Zeughaus wie im Akademie-Haus zeigten sie ihre Ideen und Kunstwerke.

Herbert Schlaugat verkauft seit 20 Jahren seine bemalten Eier beim Ostereiermarkt in Donauwörth. Foto: Helmut Bissinger

Und auch das drum herum passt. Ein Storch, der am blauen Himmel seine Kreise zieht, ein Enten-Paar, das neugierig und angesichts der Menschenmenge schnell vom Sonnenplatz beim Rieder Tor in die „kleine Wörnitz“ flüchtet und zwei Osterhasen: Tierisch wurde es am Ostereiermarkt in Donauwörth. Die Osterhasen, das sind in Wirklichkeit Clara Schmidt und Laura Eisen, die sich an diesem warmen Frühlingstag in den warmen Kostümen. Sie schlendern über den Markt und lassen mit sich so manches Foto schießen.

Ein Osterspaziergang entlang der geschmückten Brunnen in Donauwörth

Iris Drexler aus Wemding hat zum ersten Mal einen Stand aufgebaut. Die Ehefrau des Wemdinger Bürgermeisters beschriftet Büttenpapier mit Weisheiten mit nachdenklichen Sprüchen. Ihre alte Kunst, deren Geburt auf die Zeiten lange vor Christus zurückgeht, als der Mensch auf Pergamenten schrieb, fand großes Interesse.

An Frühlingsboten mangelte es nicht beim Ostereiermarkt. Dekorationen für Haus und Garten fanden sich im Angebot der Aussteller ebenso wie Schmuck und Geschenkideen. Die österlich dekorierten Brunnen gehörten zu den Hinguckern - charmant bei einem Osterspaziergang von Projektleiterin Birgit Rößle gezeigt. Auf den Straßen und in den Geschäften in der Innenstadt registrierte man ebenfalls große Frequenz. So richtig ins Schwitzen gerieten angesichts des Andrangs auch die Mitarbeiter in den Freiluft-Cafés und Eisdielen.

In der Reichsstraße konnte man beim Ostereiermarkt erste Frühlingsblüher für Garten und Balkon entdecken. Foto: Helmut Bissinger

Das Ziel, das OB Sorré bei der Eröffnung formuliert hatte, erfüllte der Markt definitiv: „In trüben Zeiten die Stimmung aufhellen.“