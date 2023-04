Großer Auftrag für Airbus Helicopters aus China

Plus Der Hubschrauber-Hersteller liefert 50 Maschinen in das asiatische Land. Davon profitiert auch der Standort Donauwörth.

Die Firma Airbus Helicopters meldet einen Großauftrag, von dem auch das Werk in Donauwörth profitiert. Die chinesische Firma GDAT hat bei dem deutsch-französisch-spanischen Konzern 50 Hubschrauber vom Typ H160 bestellt.

Die entsprechenden Verträge wurden nun im Rahmen eines Besuchs des französischen Staatspräsidenten Macron in dem asiatischen Land unterschrieben. Airbus teilt mit, das sei der größte Einzelauftrag für dieses Helikopter-Modell auf dem zivilen und halbstaatlichen Sektor. Die von GDAT georderten Maschinen sollen im Energie-Bereich eingesetzt werden, zum Beispiel für Flüge zu Öl- und Gasplattformen sowie Windradparks auf dem Meer. Aber auch für Rettungseinsätze sollen die Hubschrauber verwendet werden. Das chinesische Unternehmen verfügt bereits über 26 Hubschrauber von Airbus Helicopters, vor allem vom Typ H225.