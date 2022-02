Grüne fordern 700.000 Euro für den Radverkehr in Donauwörth

Plus Die Grünen sagen, es gehe zu wenig voran beim Ausbau des Fahrradnetzes. Sie fordern die Umsetzung wichtiger Beschlüsse aus einem bestehenden Konzept.

Es klingt zunächst paradox. Nicht jeder Radfahrende ist zuletzt begeistert davon gewesen, dass Donauwörth kürzlich von Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) als "Fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet wurde. Denn zuvor hatte es reichlich Kritik gegeben am nach wie vor lückenhaften Fahrradnetz der Großen Kreisstadt, teils eklatante Sicherheitsmängel waren angesprochen worden - unter anderem auch von der Polizei. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Donauwörther Stadtrat, Bärbel Stahl, zeigt sich "überrascht" ob der Würdigung aus München.