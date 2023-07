Donauwörth

Grundschule in der Parkstadt feiert ihr 50-Jähriges Bestehen

Rektorin Helga Mandlik begrüßte in der Sebastian-Franck-Grundschule die Gäste.

Plus Die Grundschule in der Parkstadt feiert ihr Jubiläum mit Festakt und Schulfest. Das sind die Meilensteine in ihrer Geschichte.

Von Harald Schülein

Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden der Festakt und das Schulfest zum 50-jährigen Bestehen der Sebastian-Franck-Grundschule in der Donauwörther Parkstadt statt. Pandemiebedingt musste die Jubiläumsveranstaltung um ein Jahr verschoben werden. Rektorin Helga Mandlik begrüßte die geladenen Ehrengäste und die anwesende Schulfamilie mit den Worten: „Auch nach 50 oder 51 Jahren versprüht unsere Schule den Charme einer Junggebliebenen."

Die Rektorin betonte das Schulmotto: „Miteinander leben und lernen, das gelingt nur gemeinsam.“ Das Programm zum Jubiläum stand unter dem Motto „Meereswelten“, gestaltet durch die 3. und 4. Klassen. Oberbürgermeister Jürgen Sorré hob die Herzlichkeit und die familiäre Atmosphäre der Schule hervor. Dies sei nur möglich, da seit Schulgründung erst die vierte Leiterin im Amt ist: "Durch „Konstanz in der Schulleitung wird der Geist über viele Jahre und Jahrzehnte weitergetragen“.

