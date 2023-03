Gruppe verprügelt Jugendlichen vor einem Schnellimbiss

In Donauwörth wird ein 15-Jähriger von fünf jungen Leuten attackiert. Die Polizei hat einen Teil der Verdächtigen ermittelt.

Vor einem Schnellimbiss in Donauwörth an der Westspange haben fünf junge Leute einen Jugendlichen verprügelt. Dies geschah am Mittwoch gegen 13 Uhr. Ein Zeuge meldete per Handy eine Schlägerei am Kreisverkehr vor dem Imbiss. Beim Eintreffen mehrerer Streifen waren die fünf Tatverdächtigen nicht mehr vor Ort, jedoch das Opfer, 15, und mehrere Zeugen. Der Jugendliche erlitt durch die Schläge des Quintetts Verletzungen an beiden Armen, an der linken Wange sowie eine größere Beule am Kopf.

Ein 15- und ein 16-Jähriger, auf welche die von den Zeugen abgegebene Beschreibung passte, trafen die Gesetzeshüter wenig später vor einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg an und vernahmen sie. Es erfolgte eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die anderen drei Tatverdächtigen sind bislang unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)