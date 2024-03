Donauwörth

13:19 Uhr

Günter Sigl bei den Frühjahrskulturtagen in Donauwörth

Plus Ein "Spider Murphy" Sigl begeistert sein "wildes Donauwörther Publikum" mit "Zwoa Zigarettn", Erinnerungen an seine katholische Schulzeit, "Schwammerl in de Knia" und vielem mehr.

Von Beate Schwab

Wer kennt sie nicht, die skandalumwitterten Ziffern 32-16-8? Es ist die Telefonnummer der angesagten Rosi aus dem schönen München! Vor unglaublichen 42 Jahren schon landete die Spider Murphy Gang mit „Skandal im Sperrbezirk“ ihren Nummer-1-Hit, der bis heute nichts von seinem Kultstatus eingebüßt hat. Günther Sigl, genialer Songwriter, Sänger und Bassist der „Spiders“, nahm das Publikum im ausverkauften Zeughaus mit seinem Solo-Programm „Best of Live“ zu einem musikalischen Streifzug durch sein langes Musikerleben mit, wobei natürlich seine berühmtesten Spider-Songs nicht fehlen durften.

Sigl hat seine Zuhörer auch noch mit 77 Jahren sofort im Griff und tritt eindrucksvoll den Beweis an, dass er und seine Mitmusiker von der schlichten Rentnerband noch weit entfernt sind. Die leisen Zweifel mancher Besucher, ob er wohl die Bühne mit seiner Studio-Besetzung immer noch so rockt, wie sie ihn als Frontmann der Spider Murphy Gang in den 80-er Jahren geliebt haben, werden an diesem Abend sofort aus dem Weg geräumt. Vom ersten Moment an reißen Sigl und seine Band das Publikum mit und begeistern mit ihrer bunten Mischung aus Rock´n Roll, Blues , Boogie Woogie und alten Schlagern.

